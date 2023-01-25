تعاون على كل الأصعدة.. تفاصيل جلسة مباحثات السيسى ورئيس وزراء الهند

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، إن اللقاء شهد عقد جلسة مباحثات مغلقة رحب خلالها رئيس الوزراء مودى، بالرئيس السيسى ضيفا عزيزا فى الهند، معربا عن تقدير بلاده الكبير للرئيس ولقيادته الحكيمة التى حافظت على الأمن والاستقرار فى مصر، عقب ما شهدته المنطقة من أحداث فوضى وعنف خلال ما عرف بالربيع العربى، وكذلك للنهضة التنموية غير المسبوقة التى تشهدها مصر حاليا، وهو ما يجعل الهند قيادة وشعبا تتشرف بزياراه كضيف شرف رفيع المستوى فى احتفالية قيام الجمهورية الهندية موضحا أن تلك المشاركة تضيف طابعا خاصا ورونقا لاحتفالات الهند.

من ناحيته؛ عبر الرئيس السيسى عن الامتنان لرئيس وزراء الهند، على دعوته لزيارة الهند وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متوجها بالتهنئة بمناسبة احتفالات الهند بعيد "يوم الجمهورية"، ومعربا عن التقدير للدعوة التى تلقاها للمشاركة كضيف شرف خلال هذه الاحتفالات، بما يعكس التقارب الكبير والتقدير المتبادل بين الدولتين الصديقين، خاصة فى ظل متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والهند ومدى تميزها.

كما أعرب الرئيس عن اهتمام مصر المتبادل بتطوير تلك العلاقات والارتقاء بها فى جميع المجالات، واستمرار التنسيق والتشاور السياسى بين البلدين واستكشاف أوجه التعاون بينهما.

وذكر المتحدث أن المباحثات شهدت تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، أبدى رئيس الوزراء الهندى تطلع بلاده لتعزيز الاستثمارات المتبادلة فى العديد من القطاعات وتعظيم حجم التبادل التجارى بين البلدين الصديقين من خلال مشاركة الشركات الهندية فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة فى مصر.

وبدوره رحب الرئيس بتعظيم التعاون مع الجانب الهندى فى مختلف المجالات فى ضوء ما تملكه الدولتان من امكانات كبيرة تتيح فرص متنوعة واعدة للتعاون، خاصة على مستوى التعاون العسكرى والاقتصادى والتجارى السياحى والثقافى، إلى جانب التعاون فى قطاعى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنتاج الأدوية والأمصال.

وأشار المتحدث إلى أن المباحثات تطرقت كذلك إلى مختلف تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأشاد رئيس الوزراء الهندى فى هذا الصدد، بالدور الإيجابى الذى تقوم به مصر فى إطار العمل على التسوية السياسية لمجمل الأزمات القائمة فى محيطها الإقليمى، فضلا عن جهودها فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء مبادئ وقيم قبول الآخر وحرية الاختيار والتسامح.

وعقب اللقاء؛ شارك الزعيمان فى مراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين الصديقين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبرانى، والشباب والرياضة، والإذاعة، والثقافة.

وجرى عقد مؤتمر صحفى مشترك بين الجانبين، حيث ألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة.