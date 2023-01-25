عاجل.. رئيس وزراء الهند يعرب عن تقدير بلاده للرئيس السيسى وقيادته الحكيمة

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس وزراء الهند خلال جلسة المباحثات المغلقة مع الرئيس، عن تقدير بلاده الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسى ولقيادته الحكيمة، التى حافظت على الأمن والاستقرار، ومؤسسات الدولة فى مصر، عقب ما شهدته المنطقة من أحداث فوضى وعنف خلال ما عرف بالربيع العربى.





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