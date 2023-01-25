«حياة كريمة».. التضامن تطلق مبادرة «قرية بلا فقر» فى الدقهلية

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى، برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى مبادرة "قرية بلا فقر" بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى احتفالية شهدتها محافظة الدقهلية، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى ومدير برنامج "فرصة"، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، وعدد من قيادات العمل بالوزارة والمجتمع المحلى ومنسقى المشروع، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.





وصرح الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى ومدير برنامج فرصة، بأن المبادرة التى تم تدشينها من قرية الحصص مركز شربين بمحافظة الدقهلية تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى لمستفيدى "تكافل وكرامة"، وتحويلهم إلى الإنتاج بتمليكهم أدوات الإنتاج وسلاسل القيمة.

وأضاف الشبراوى، أن المرحلة الأولى للمبادرة تشهد تسليم 1500 مشروع لعدد 1500 أسرة من مستفيدى تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية بقرى حياة كريمة بتكلفة إجمالية قدرها 15 مليون جنيه، حيث يتم فى كل محافظة من المحافظات العشر المستهدفة تسليم 150 مشروعا بواقع 10000 جنيه للمشروع الواحد.

وأوضح مدير برنامج فرصة، أن محافظات المرحلة الأولى هى "الدقهلية والقليوبية والغربية والشرقية وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والبحيرة والمنوفية"، والمشروعات المنفذة سيتم توزيعها من خلال قوافل تمكين اقتصادى بهذه المحافظات تتضمن تسليم مستلزمات المشروع بالقرى المستفيدة مع توفير التدريب اللازم على الإدارة فى إطار الشمول المالى.

وحول نوعية المشروعات المقدمة، أوضح الشبراوى أنها تتنوع لتلائم احتياجات البيئة المحلية من تربية الماشية والأغنام وتجارة الفواكه والخضراوات والعطارة والملابس وغيرها مع التأكيد على كونها مشروعات صديقة للبيئة فى إطار الاقتصاد الأخضر.

وشهد الاحتفال الذى أقيم بمقر الاستاد الرياضى بمدينة شربين، ملتقى التوظيف لتوفير فرص العمل لأبناء قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص والمؤسسات، حيث شهد محافظ الدقهلية ومرافقوه احتفالية تسليم صكوك المشروعات لمحافظات المرحلة الأولى من برنامج "فرصة" فى إطار مشروعات التمكين الاقتصادى بالإضافة إلى وكلاء وزارة التضامن الاجتماعى فى العشر محافظات فى المرحلة الاولى وهى "الدقهلية والقليوبية والغربية والشرقية وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والبحيرة والمنوفية".