"شباب بتحب مصر" تطلق أولي مراحل برنامج "بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني في مجال التغيرات المُناخية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 11:29 صباحاً - أطلقت مؤسسة "شباب بتحب مصر" أولى مراحل برنامج "بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني في مجال التغيرات المُناخية، تحت عنوان «الوعي.. أولى مراحل التغيير»، والذي تنفذه بالشراكة مع وبدعمٍ من هيئة CRISP وتحالف عموم افريقيا للعدالة المناخية PACJA وتمويل من وزارة البيئة الألمانية من 2023-2025، على مدار 3 أيام متتالية.

وشهد البرنامج تناول أنشطة تعريفية للتشبيك وتعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني المختلفة متمثلة في الحضور بهدف التمهيد للتعلم وتحقيق التغيير، إضافة إلى محاضرة تعريفية حول السياسات والاتفاقات الدولية بشأن المُناخ بداية من 1972 حتى يومنا الحالي، وكذلك دور قمة الدول الأطراف، وال UNFCCC والقوانين الملزمة والسياسات.

وشملت المحاضرات الجانب التطبيقي على مصر والإشارة إلى الاتفاقات المتضمنة فيها في إطار خطتي 2030 و2050 ومن ثم دور المجتمع المدني في تنفيذ تلك الالتزامات والتعهدات، وانتقلت المناقشة إلى أهم المشاريع التي تم تنفيذها في مصر في إطار ملف التنمية المستدامة.

شهد اطلاق المشروع حضور عدد مسؤولي السفارة الألمانية لورينا موهر مدير قسم العلوم بالسفارة الألمانية، ومن وزارة الخارجية المصرية السيد السفير محمد الجمال نائب مدير ادارة البيئة والتغيرات المناخية والملحق الدبلوماسي أحمد أمير، للاستماع لبعض النماذج الناجحة من مشاريع مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في التدريب، كما تمت عملية التقويم وتبادل الخبرات، وكيفية تطوير تلك النماذج لتناسب المجتمعات المختلفة واختتم اليوم بمفاهيم العدالة والمناصرة المُناخية وكيفية صياغة قصص نجاح هذه المنظمات في أوراق سياسات عامة.