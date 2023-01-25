«تكافل وكرامة».. دور رائد فى تعزيز الحماية الاجتماعية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة، وفقا لنشرة حقوق الإنسان الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات، أن الحكومة تسعى لزيادة عدد الأسر المستفيدة إلى 4.1 مليون أسرة إنفاذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأفادت الإحصائيات الرسمية، أن الحكومة خصصت نحو 121 مليار جنيه للبرنامج فى السنوات الثمانى الماضية.

وتساهم تلك التدابير الوطنية الهامة ذات الصلة ببرنامج تكافل وكرامة فى جهود تحقيق النتائج المستهدفة المعنية بالحق فى الضمان الاجتماعى بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى نصت على ضرورة التوسع فى دعم برنامج تكافل وكرامة؛ لاستهداف الأسر التى تعانى من الفقر متعدد الأبعاد.