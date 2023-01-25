وزير الزراعة يوجه بحصر مساحات القمح والمرونة فى توزيع الأسمدة

وفى بداية الاجتماع قال القصير، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاهتمام بالمحاصيل الاستيراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.
وكلف وزير الزراعة مديرى المديريات، بسرعة الانتهاء من عمليات الحصر الفعلى لزراعات القمح من على أرض الواقع، مشيرا إلى قرار الحكومة بناءا على توجيهات الرئيس، بزيادة أسعار توريد القمح إلى 1250 جنيها للأردب.
وشدد وزير الزراعة، على ضرورة المتابعة المستمرة لملف التعديات على الأراضى الزراعية، وتكثيف المرور الميدانى لمنع التعديات، وإزالة أى حالة تعد فى المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعديين، للحفاظ على الرقعة الزراعية المصدر الرئيسى للغذاء.
وشملت تكليفات وزير الزراعة لمديرى مديريات الزراعة، ضرورة تشديد الرقابة على ملف الأسمدة فى الجمعيات الزراعية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، والمرونة فى توزيع الأسمدة والمرور الدائم والمستمر والمفاجئ على الجمعيات.
ونوه القصير بضرورة تكثيف حملات التوعية بمنظومة التحول للرى الحديث، وتعريف المزارعين بالفوائد التى تعود عليهم، فضلا عن العمل على تيسير الإجراءات لتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث، وإزالة أى عقبات أمام تنفيذ المشروع.
كما وجه وزير الزراعة بأهمية تطوير الجمعيات الزراعية بالقرى، وتقديم خدمات تليق بالمزارعين، وأيضا تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة بعد شراء الدولة هذه المحاصيل بأسعار مجزية، كما وجه بتشجيع المزارعين على زراعة الذرة وفول الصويا بعد تفعيل الزراعة التعاقدية فى المحصولين اللذين يعتبران المكون الرئيسى للأعلاف، مؤكدا توافر التقاوى الجيدة المعتمدة للذرة والصويا.
كما شدد وزير الزراعة، على مديرى مديريات الزراعة بالمحافظات بضرورة متابعة جميع أصول الوزارة كل فى نطاق محافظته، لضمان استغلالها على الوجه الأمثل حتى تحقق الأهداف المرجوة منها، وكذلك العمل على حل مشكلات المزارعين أولا بأول.
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