البحيرة المسحورة بمحمية رأس محمد فى سيناء (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تعد البحيرة المسحورة، أحد العجائب بمحمية رأس محمد، بمحافظة جنوب سيناء، ومقصد السائحين لجمال مشاهدها، وتغير لونها 7 مرات فى اليوم، والأساطير والحكايات الغريبة، التى يتوارثها أبناء المكان ويحييها زواره.





ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف أبرز المعلومات عن البحيرة، التى يطلق عليها اسم الخليج الخفى، وبها مكان لرياضة الغطس، ومحاطة بالصخور الجبلية، وتغطى الصخور والرمال الناعمة قاعها.

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