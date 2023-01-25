وصول أول جرار سكة حديد أمريكى جديد إلى ميناء الإسكندرية (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أول جرار سكة حديد أمريكى جديد، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 100 جرار جديد لصالح هيئة السكك الحديدية، ضمن العقد المبرم مع شركة وابتك الأمريكية (جنرال إلكتريك سابقا) بتكلفة إجمالية قدرها 247.3 مليون يورو، شاملة الضمان والصيانة وقطع الغيار للجرارات لمدة 11 سنة وبدعم وتمويل من بنك الإعمار الأوروبى.





وقالت وزارة النقل، إن الصفقة الجديدة تدخل فى إطار خطتها لتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد بعدد 260 جرارا جديدا، وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارا من الأسطول الحالى، مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.

وأضافت أنه سبق وأن انتهت هيئة السكك الحديدية من استلام 110 جرارات جديدة، بواسطة شركة و"ابتك" الأمريكية، وجرى تشغيلهم على خطوط السكة الحديد لدعم أسطول الوحدات المتحركة، وانتهت من إعادة تأهيل 60 جرارا منها (54 جرار جنرال اليكتريك + 6 جرار PRL).

وأشارت إلى أن صفقة الجرارات الجديدة، ستشكل قوة دعم هائلة لمنظومة السكة الحديد وستساهم فى انتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتلبية طلبات مستخدمى السكك الحديدية، لتواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية؟

وأوضحت أن هذه الجرارات التى ستصل تباعا سيتم تركيبها مع دفعات العربات الجديدة فى جداول التشغيل اليومية على خطوط الهيئة المختلفة، كما سيجرى تشغيل جزء من هذه الجرارات الجديدة فى قطارات البضائع خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية وتوفير الوقود وتقليل الازدحام على الطرق البرية التى تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئى الجيد الذى ينجم عن تقليل حجم الملوثات.

ونوهت بأن الجرار الذى جرى توريده، سيتم تشغيله تجريبيا على شبكة السكك الحديدية لمدة شهر، ثم يتبع ذلك توريد أول دفعة بعدد 19 جرارا فى شهر مارس المقبل، على أن يجرى الانتهاء من توريد كامل العقد 100 جرار فى فبراير 2024.

وذكرت أن ما يجرى تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد، وأن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فنى مسجل به كل ما يتعلق به والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.