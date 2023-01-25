دبلوماسى سابق: زيارة السيسى إلى الهند تستهدف تعميق العلاقات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الهند، تأتى بهدف مواصلة توسيع العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن البلدين يحترمان دبلوماسية بعضهما البعض بشدة، ونجحا فى إقامة سلك دبلوماسى رفيع المستوى، متابعا: «ما من دبلوماسى أجنبى خدم فى مصر إلا ويعشق هذا البلد وينقل صورة جيدة للغاية عن الدبلوماسية المصرية رغم أنها غير مكلفة».





وأضاف ''بيومى''، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ''هذا الصباح'' من تقديم باسم طبانة عبر فضائية ''EXTRA NWES''، أنه ''ما من دبلوماسى أو سفير هندى فى مصر إلا وكان على مستوى رفيع من الأداء، إذ يتحدثون عدة لغات مثلنا ومتابعون لكل ما يدور حول العالم، وينفذون سياسة لا تنحاز لأحد بما يحقق الصالح لكل الدول بما فيها مصر والهن''، وأن مصر والهند تعتزان بعلاقات قوية فيما بينهما. وأشار إلى أن المباحثات التى تجرى على المستوى الرئاسى تدور حول كل ما يشغل العالم أو الإقليم والعلاقات الثنائية، موضحا أن العالم يعانى من آثار جائحة كورونا السلبية، فضلا عن الحرب الدائرة حتى الآن بين روسيا وأوكرانيا وما لها من تأثيرات اقتصادية سيئة للغاية على العالم، ذاكرا أن مصر والهند بينهما مجاملات وعلاقات طيبة، إذ أن مصر أهدت الهند منتجات طبية فى أثناء جائحة كورونا.

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