وزير الصحة يناقش آليات تطوير مهنة طب الأسنان الفترة المقبلة (صور)

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع اللجنة الاستشارية العليا لطب الأسنان، بحضور كل أعضائها فى اجتماعها الأول، بهدف وضع أطر وآليات العمل خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الارتقاء بخدمات طب الأسنان فى مصر.





واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لكل أعضاء اللجنة على مجهوداتهم الفعالة وحرصهم الدائم على رفع شأن مهنة طب الأسنان واستغلال كل فرص التعاون بالشكل الأمثل لدعم وتطوير خدمات طب الأسنان المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تشكيل اللجنة بقرار من وزير الصحة والسكان، برئاسة رئيس لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات وبعضوية (نقيب أطباء الأسنان، رئيس الأدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة، أستاذ جراحة الوجه والفكين جامعة جلاسكو ونائب عميد الكلية الملكية البريطانية للأطباء والجراحين بجلاسكو، وعدد من الأساتذة والخبراء فى تخصات جراحة الفم والوجه والفكين، عمداء ووكلاء عدد من كليات طب الأسنان بمصر).



وأضاف عبدالغفار أن الاجتماع تناول النقاش حول أهداف اللجنة وآليات عملها، وفقا للأسس والمعايير العلمية، لافتا إلى بحث سبل العمل لتطوير الاختبارات الخاصة بمنح ترخيص مزاولة المهنة وشهادات البورد المصرى، والذى من المقرر منحهم من خلال المجلس الصحى المصرى، وذلك بالتعاون مع الكلية الملكية البريطانية "Royal College".



وتابع عبدالغفار أن الاجتماع تناول مناقشة آليات التدريب والتطوير المهنى المستمر لخريجى كليات طب الأسنان، ووضع الدلائل الاسترشادية الخاصة بالممارسات الإكلينيكية لمهنة طب الأسنان، وذلك وفقا للجداول الزمنية المقترحة.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الطيب، مستشار وزير الصحة للشؤون الفنية والحوكمة، والدكتور إيهاب كمال، مستشار وزير الصحة والسكان للتعليم الطبى المهنى.