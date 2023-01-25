رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 54

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 54، يرافقه عدد من الوزراء والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهى الدين رئيس معرض القاهرة الدولى للكتاب، بالإضافة إلى الممثلين للأجنحة الحكومية والوطنية والعربية والدولية.





وتشارك فى المعرض هذا العام نحو1047 دارا من 53 دولة من مختلف دول العالم، ويفتح معرض القاهرة الدولى للكتاب أبوابه أمام الجمهور اعتبارا من غد الخميس.

وينطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام تحت شعار "على اسم مصر.. معا نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف المعرض.

واختار القائمون على المعرض الشاعر صلاح جاهين، ليكون شخصية العام لهذه الدورة من معرض القاهرة الدولى للكتاب، وكذا تم اختيار الكاتب كامل الكيلانى شخصية معرض الكتاب للطفل.

ويضم المعرض، 500 فعالية ثقافية متنوعة لترسيخ الهوية، بالإضافة إلى عقد لقاءات وندوات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة فى بناء المستقبل.