وتشارك فى المعرض هذا العام نحو1047 دارا من 53 دولة من مختلف دول العالم، ويفتح معرض القاهرة الدولى للكتاب أبوابه أمام الجمهور اعتبارا من غد الخميس.
وينطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام تحت شعار "على اسم مصر.. معا نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف المعرض.
واختار القائمون على المعرض الشاعر صلاح جاهين، ليكون شخصية العام لهذه الدورة من معرض القاهرة الدولى للكتاب، وكذا تم اختيار الكاتب كامل الكيلانى شخصية معرض الكتاب للطفل.
ويضم المعرض، 500 فعالية ثقافية متنوعة لترسيخ الهوية، بالإضافة إلى عقد لقاءات وندوات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة فى بناء المستقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 54 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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