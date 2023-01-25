القوى العاملة: 22 مليون جنيه لدعم منظومة التدريب المهنى خلال 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - وبحسب البيان فإن وزير القوى العاملة حسن شحاتة رئيس مجلس إدارة الصندوق -الذى انعقد مساء أمس الثلاثاء، أكد أهمية الدور الذى يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل فى تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة فى سوق العمل، موضحا أن التدريب المهنى على رأس أولويات الدولة المصرية، ومؤكدا أن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة المساهمة فى تدريب وتأهيل ذوى الهمم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بتلك الفئة وتأهيلها لسوق العمل ودمجها داخل المجتع المصرى للمشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة، فضلا دعم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية وتقديم عمالة مدربة وماهرة لها،موضحا التعاون الحالى مع وزارات: "التربية والتعليم، والاتصالات، والتجارة والصناعة، واتحاد الصناعات، وعدد من المحافظات، من أجل دعم مراكز التدريب المهنى خاصة الواقعة فى نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار إلى أن الصندوق مستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة فى تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل، موجها بتكثيف اجتماعات الصندوق لتكون بصفة شهرية لمناقشة المستجدات المحلية والدولية على منظومة التدريب ومواكبتها فى البرامج التى يتم تقديمها.

وناقش الاجتماع الذى انعقد مساء أمس الموضوعات المعروضة على جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق، ومنها الموافقة على مد العمل بالبروتوكول الموقع بين وزارة القوى العاملة والصندوق لاستكمال تطوير منظومة التدريب المهنى لمدة عامين آخرين من 1 / 1 /2023 إلى 31 / 12 / 2024، والذى يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الفنية من المدربين،وتطوير المناهج، وتحديث البرامج التدريبية، وإضافة مناهج وحرف جديدة يتطلبها سوق العمل سواء الداخلى أو الخارجى من خلال أنظمة التدريب المختلفة، والتى تناسب جميع الفئات الراغبة فى التدريب لتمكين الشباب من الحصول على حرفة أو إتقان مهارة للحصول على فرصة متاحة بسوق العمل، وذلك فى إطار دور الوزارة الذى يهدف إلى رعاية وحماية القوى العاملة ورسم سياسات استخدامها، وتنظيمها فى الداخل والخارج، وتأهيل الخريجين لمواجهة متطلبات السوق، وإكسابهم المهارات، والمعارف الأساسية بالتدريب بهدف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية طبقا للسياسة العامة للدولة، وفى ضوء الدور الذى يقوم به الصندوق فى مجال دعم مشروعات التدريب المهنى التى تستهدف الموائمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجى.

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الصندوق طارق صقر الأمين العام، وعبد الحميد سلامة مرسال نائب الأمين العام، وإسماعيل فهمى، ورفعت حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين من ذوى الخبرة، وأيمن اسماعيل قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى ممثل وزارة القوى العاملة، ومحمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، وخالد كمال أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، محمد عبد السلام مصطفى ممثل الاتحاد العام للصناعات، محمد محمد حمدى القطان ممثل الاتحاد المصرى للغرف السياحية، عاطف الشبراوى ممثل وزارة التضامن الاجتماعى.

جدير بالذكر أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل تأسس بقرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003، الذى حدد تشكيله ونظام عمله وإدارته، وجاء فى القرار أنه وبعد الاطلاع على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون الهيئات العامة، وقانون الموازنة العامة للدولة، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وقانون نظام العاملين بالقطاع العام، وقانون شركات قطاع الأعمال، يشكل مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل على النحو التالى:

وزير القوى العاملة رئيسا، و6 أعضاء بحكم وظائفهم وهم: رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة، ورئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وممثل لوزارة التضامن الاجتماعى او هيئة التأمينات الاجتماعية، وممثل لوزارة قطاع الأعمال العام، وممثل لوزارة التعاون الدولى والشؤون الخارجية، وعضوان من ذوى الخبرة يختارهم الوزير، وثلاثة أعضاء يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وثلاثة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، وللمجلس الحق فى أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمستشارين ولا يكون له صوت فى المداولات.

ويشار أيضا إلى أن الصندوق يختص بتمويل انشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب الذى تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل الداخلى والخارجى وله 7 مهام هى:

1 - رسم السياسة العامة لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل.

2 - وضع الشروط والقواعد المنظمة للعملية التدريبية من برامج ومدد التدريب ونظم الاختبارات ومنح الشهادات ومستويات التخرج وهيئات التدريس والتدريب.

3 - إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بما يؤدى للارتقاء والاستثمار البشرى والمادى معا فى كل المجالات الإنتاجية والخدمية.

4 - تقديم المشورة الفنية اللازمة فيما يختص بدعم وتطوير التدريب المهنى والتأهيل للجهات التى ترغب فى ذلك من خلال تقييم وإعداد دراسات الجدوى اللازمة لها.

5 -المشاركة فى دعم وتطوير وتمويل المشروعات القومية فى مجال التدريب المهنى والتأهيل.

6 - التنسيق مع الجهات المعنية فى وضع خطط لتمويل التأهيل والتدريب المهنى بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المالية المتاحة محليا ودوليا.

7 - تشجيع كل الجهات على تنمية مواردها الذاتية لتمويل التدريب بها من خلال التدريب الإنتاجى وتنظيم المعارض والاسواق المحلية والدولية ذات الصلة.