السيسى: ناقشت مع رئيس وزراء الهند التعاون فى مجال الدفاع

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن جدول أعمال المباحثات مع رئيس الوزراء الهندى، تناول تعزيز التعاون فى مجال الدفاع، وهو خير برهان على الإرادة المشتركة لتدشين علاقة استراتيجية بين البلدين، حيث تم التأكيد على مواصلة التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات وتعميق التعاون بما فى ذلك التصنيع المشترك.





وأضاف الرئيس خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الهندى، أن هناك وجهة نظر مشتركة فى مجال مكافحة الإرهاب، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون فى المجال الأمنى.



وأشار الرئيس إلى أنه تم التأكيد على ضرورة عقد اللجنة المشتركة بين البلدين فى أقرب وقت.

وأعرب الرئيس عن تطلعه لزيارة رئيس الوزراء الهندى إلى مصر فى القريب.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى دار الضيافة الحكومى "قصر حيدر آباد" بنيودلهى؛ لإجراء مباحثات على مستوى القمة مع ناريندرا مودى، رئيس الوزراء الهندى.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد زار، منذ قليل، ضريح المهاتما غاندى، ووضع إكليلا من الزهور على قبره.

وذكر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، على فيسبوك، أن الرئيس السيسى كتب كلمة فى دفتر كبار الزوار لدى زيارة ضريح غاندى فى نيودلهى.