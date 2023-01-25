السيسى: انتشار العنف والإرهاب يمثل تهديدا للعديد من الدول

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الهندى، أنه أجرى مناقشات مهمة مع رئيس وزراء الهند حول القضايا الإقليمية والدولية، كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف الرحلات السياحية بين القاهرة ونيودلهى.

وقال الرئيس، إن انتشار العنف والإرهاب يمثل تهديدا للعديد من الدول، واتفقت مع رئيس الوزراء الهندى على تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى دار الضيافة الحكومى "قصر حيدر آباد" بنيودلهى؛ لإجراء مباحثات على مستوى القمة مع ناريندرا مودى، رئيس الوزراء الهندى.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد زار، منذ قليل، ضريح المهاتما غاندى، ووضع إكليلا من الزهور على قبره.

وذكر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، على فيسبوك، أن الرئيس السيسى كتب كلمة فى دفتر كبار الزوار لدى زيارة ضريح غاندى فى نيودلهى.