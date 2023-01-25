جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن يوم الجمهورية الهندى دشن حلقة جديدة من التاريخ، متوجها بالشكر لرئيس الوزراء الهندى على كرم الضيافة وحسن الاستقبال مما يعبر بصدق عن العلاقات الأخوية والحافلة بين البلدين.





وأضاف الرئيس خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الهندى، أنه سعيد بزيارة الهند لتلبية دعوة رئيس وزراء الهند، معربا عن تطلعه لزيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر وخصوصا بالمنطقة الاقتصادية. وأكد الرئيس أنه استعرض خلال المباحثات تعزيز التعاون الثنائى فى عدة مجالات. ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى دار الضيافة الحكومى "قصر حيدر آباد" بنيودلهى؛ لإجراء مباحثات على مستوى القمة مع ناريندرا مودى، رئيس الوزراء الهندى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد زار، منذ قليل، ضريح المهاتما غاندى، ووضع إكليلا من الزهور على قبره. وذكر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، على فيسبوك، أن الرئيس السيسى كتب كلمة فى دفتر كبار الزوار لدى زيارة ضريح غاندى فى نيودلهى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى من الهند: نتطلع لزيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.