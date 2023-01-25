السيسى ورئيس وزراء الهند يشهدان توقيع مذكرات تفاهم

جدة - نرمين السيد - ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى دار الضيافة الحكومى "قصر حيدر آباد" بنيودلهى؛ لإجراء مباحثات على مستوى القمة مع ناريندرا مودى، رئيس الوزراء الهندى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد زار، منذ قليل، ضريح المهاتما غاندى، ووضع إكليلا من الزهور على قبره.

وذكر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، على فيسبوك، أن الرئيس السيسى كتب كلمة فى دفتر كبار الزوار لدى زيارة ضريح غاندى فى نيودلهى.