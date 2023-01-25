عاجل- رئيس وزراء الهند: قررنا رفع مستوى التعاون مع مصر

جدة - نرمين السيد - رحب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى بالرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة فالاحتفال بيوم الجمهورية كضيف شرف، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين مستمرة منذ القدم، واستمرت عبر السنوات بمختلف العصور.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مودى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى شهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

وأكد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، أن العلاقات مع مصر مستمرة وفى تطور متزايد إلى الأفضل وذلك بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أنه قرر خلال المباحثات مع الرئيس السيسى رفع مستوى التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى دار الضيافة الحكومى "قصر حيدر آباد" بنيودلهى؛ لإجراء مباحثات على مستوى القمة مع ناريندرا مودى، رئيس الوزراء الهندى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد زار، منذ قليل، ضريح المهاتما غاندى، ووضع إكليلا من الزهور على قبره.