وزيرا التنمية المحلية والبيئة يتابعان الموقف التنفيذي لمشروعات منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 09:29 صباحاً - عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر وزارة التنمية المحلية.

و شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة فيما يخص مشروعات البنية التحتية الجارية على أرض المحافظات في المراحل الثلاث للمنظومة من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع تدوير المخلفات ورفع كفاءة عدد من خطوط التدوير في بعض المصانع ، بما يساهم في إحداث تحسن في مستوى منظومة النظافة وعودة الشكل الجمالى للشوارع الرئيسية والفرعية في المدن والمراكز والأحياء والقرى بما يحقق في النهاية رضا المواطنين عن تلك الخدمة التي تقدمها الدولة .

وتم التأكيد على أهمية التقييم المستمر لأداء شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات في بعض المحافظات بما يحفظ حقوق الدولة في التعاقدات التي تم ابرامها مع تلك الشركات وذلك بالتعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية.

وخلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة النظافة بمحافظة القاهرة وموقف مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة والتي ستتم على أرض المحافظات وعلى رأسها المشروع المزمع اقامته بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة بشراكة استراتيجية مع تحالف شركات الإنتاج الحربى بحجم استثمارات تقدر بحوالي 125 مليون دولار لتعظيم الاستفادة من منظومة المخلفات البلدية الصلبة والوقوف على نقل وتوطين التكنولوجيا الأجنبية المتطورة في مجال التخلص الآمن من المخلفات حيث يعد هذا المشروع أحد المشروعات المخطط تنفيذها ضمن 8 مشروعات في 8 محافظات خلال الفترة المقبلة من خلال شركات وتحالفات القطاع الخاص المصري والأجنبي .

كما شهد الاجتماع كذلك الجهود الجارية فيما يخص الحزم الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار لتطبيقها مع الشركات العاملة في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وطرح مصانع تدوير المخلفات البلدية لمنظومة المخلفات الجديدة "إنشاء - إدارة" للقطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة في هذا الملف الهام بما يدعم توجه الحكومة لتهيئة بيئة الاستثمار في كافة القطاعات وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة إلي حرص وزارة التنمية المحلية علي دفع عجلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة في مختلف المحافظات وتذليل أي تحديات في هذا الشأن تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حول رفع كفاءة المنظومة والتغلب علي مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها .

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حرص الدولة على دعم إعادة التدوير للمخلفات والمعالجة والتخلص الآمن منها والعمل على تطبيق خطة مستدامة لغلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات، بإنشاء مجموعة من مصانع التدوير الجديدة ورفع كفاءة المصانع القائمة وإنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة على أكثر من مرحلة تغطي كافة المحافظات.