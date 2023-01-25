صحيفة كويتية تبرز زيارة الرئيس السيسى كضيف شرف لاحتفالات الهند

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الجريدة الكويتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للهند ليكون ضيف شرف احتفالات يوم الجمهورية الهندية ولعقد حزمة من المباحثات المتعلقة بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.





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