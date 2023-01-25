جامعة القاهرة: لن ننسى للشرطة تضحياتها للحفاظ على أمن الوطن وسلامته

جدة - نرمين السيد - أرسل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، رسالة تهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة، وقدم وأسرة الجامعة، التهنئة لوزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة 71، مؤكدا الاعتزاز برجال الشرطة ودورهم البارز فى حماية الوطن.





وقال الدكتور الخشت، إن الشرطة المصرية تقدم تضحيات كبيرة تثبت بطولة وعطاء رجالها فى سبيل تحقيق الأمن فى ربوع الوطن حتى ينعم الشعب المصرى بالأمان والاستقرار واستمرار مسيرة التنمية خاصة مع إلغاء حالة الطوارئ، مؤكدا أن مصر لا تنسى دور الشرطة فى الدفاع عنها ضد المحتل الأجنبى ودعم الفدائيين المصريين، وجهود رجالها وتضحيات شهدائها الشرفاء الذين ضحوا من أجل مستقبل أفضل لمصر، مثمنا الخطوات الاستباقية لرجال الداخلية فى القضاء على الخلايا الإرهابية قبل تنفيذ مخططاتها.

ويمثل عيد الشرطة تخليدا لذكرى شجاعة ووطنية رجال الشرطة ووطنيتهم فى معركة 25 يناير عام 1952 بعد أن رفضوا بكل شجاعة تسليم سلاحهم للمحتل وتمسكوا بمبنى المحافظة ورفضوا إخلاءه للاحتلال الإنجليزى، رغم أن عددهم وأسلحتهم وتدريبهم لايسمح لهم بمواجهة جيوش مدربة على الحرب ومسلحة بالمدافع والدبابات والبنادق الحديثة، بينما كانت قوات الشرطة المصرية مسلحة ببنادق قديمة الصنع. وقد واجه فى هذه المعركة بكل بسالة رجال الشرطة البالغ عددهم 850 فردا قوات الاحتلال الإنجليزى البالغ عددها سبعة آلاف جندى وضابط ومعهم عدد من المدافع و6 دبابات سنتوريان؛ ونظرا للفرق الكبير فى العدد والسلاح والقوة بين قوات المحتل وقوات الشرطة المحاصرة التى دافعت بكل شجاعة عن أرض الوطن، استشهد خمسون شهيدا ووقع ثمانون جريحا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزى بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزى.

جدير بالذكر ان رئيس جامعة القاهرة شارك فى الاحتفال السنوى الذى تمت إقامته بأكاديمية الشرطة بحضور رئيس الجمهورية وكبار رجال الدول والذى تم فيه تكريم الشهداء والمصابين دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.