مباحثات الرئيس السيسى فى الهند تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - تحت عنوان تعزيز العلاقات الثنائية تتصدر محادثات الرئيس فى الهند، قالت صحيفة الأهرام: وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، إلى مدينة "نيودلهى" عاصمة جمهورية الهند، تلبية لدعوة ناريندرا مودى رئيس الوزراء الهندى، للمشاركة كضيف شرف فى احتفالات الهند بيوم الجمهورية الذى يوافق اليوم والذى بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950.

وبحسب الصحيفة فقد أكد رئيس الوزراء الهندى «ناريندرا مودى» أن زيارة الرئيس السيسى التاريخية للهند كضيف رئيسى باحتفالات يوم الجمهورية تمثل سعادة هائلة لجميع الهنود.

وقال رئيس وزراء الهند عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "مرحبا بك ترحيبا حارا فى الهند، الرئيس عبد الفتاح السيسى، زيارتك التاريخية للهند كضيف رئيسى لاحتفالاتنا بيوم الجمهورية هى سعادة هائلة لجميع الهنود، واختتم تدوينته معربا عن تطلعه إلى مباحثاتهما اليوم".

وبادل الرئيس السيسى رئيس وزراء الهند التحية والتقدير على حفاوة الاستقبال.

واقتصاديا، وتحت عنوان مصر تمتلك فرصا واعدة للنهوض بالقطاع السياحى ، نقلت صحيفة الأهرام ، عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تأكيده أهمية قطاع السياحة للدولة، خاصة وأن مصر تمتلك الفرص الواعدة للنهوض بهذا القطاع والاستفادة منه على الوجه الأمثل، مشيرا إلى الدور الذى توليه الحكومة لتوفير الدعم اللازم وتذليل أى عقبات تواجه هذا القطاع، فى سبيل مضاعفة أعداد السائحين، والوصول إلى ما هو مستهدف خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال ترؤس مدبولى، أمس، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور وزراء الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والمالية الدكتور محمد معيط، والبيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والنقل الفريق كامل الوزير، والتنمية المحلية هشام آمنة، والطيران المدنى الفريق محمد عباس، والثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، والسياحة والآثار أحمد عيسى، واللواء حسام شحاتة مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء حسام حسن مساعد وزير الداخلية للسياحة، والدكتور أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع، بالعمل على الاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر حاليا من ثروة عقارية حديثة، سواء فى المدن السياحية أو الجديدة، من خلال تحويل هذه الأصول العقارية المتميزة إلى وحدات سياحية وغرف فندقية، بما يحقق زيادة عدد الغرف المتاحة، وتعظيم سياحة الفرد.

وفى شأن آخر، وتحت عنوان كرم جبر: قانون لتنظيم عمل المنصات الأجنبية نقلت صحيفة الأخبار عن الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام تأكيده أن المجلس بصدد إعداد وإصدار تشريع قانونى ينص على عدم السماح لأى منصة أجنبية بالبث فى الأراضى المصرية إلا بعد الحصول على الترخيص من المجلس.

وقال إن التشريع سيعمل على تنظيم عملية البث ويمكننا من مراقبة المحتوى، موضحا أن المحتوى الذى يبث عبر تلك المنصات فى معظم الأحيان يركز على 3 قضايا وهى المثلية والتطرف والإلحاد وأنه علينا مواجهة ذلك المحتوى من خلال التوعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال مشاركته فى اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان قوافل "تحيا مصر" تصل شمال سيناء.. توفير 29 طن مواد غذائية و6 آلاف بطانية لـ3 آلاف أسرة ، قالت صحيفة الأخبار : أطلق صندوق تحيا مصر، أمس، قافلة حماية اجتماعية للأسر الآولى بالرعاية فى محافظة شمال سيناء، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ونقلت الصحيفة عن تامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، قوله، إن القافلة يتم تنظيمها لتوفير المواد الغذائية والأغطية لـ 3 آلاف أسرة فى مناطق رفح، الشيخ زويد، بئر العبد، والعريش وتتضمن القافلة 23 سيارة محملة بـ9 أطنان لحوم، و10 أطنان خضراوات و10 أطنان فاكهة، و6 آلاف بطانية.

وأوضح أن عمل القافلة يستمر 3 أيام لتوزيع محتوياتها على الأسر المستحقة، وذلك ضمن مبادرتى بالهنا والشفا وشتاء آمن لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الآولى بالرعاية.

وفى شأن التعليم، وتحت عنوان الجامعات تبدأ اعتماد نتيجة التيرم الأول ، قالت صحيفة المصرى اليوم : اعتمد عدد من الكليات نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الجارى، استعدادا لإعلانها فى الأسبوع الأول من فبراير المقبل، لإتاحة الفرصة للطلاب لتسجيل المقررات قبل بدء الفصل الدراسى الثانى بوقت كاف، كما بدأ ظهور النتائج فى عدد من الكليات الأخرى.

وأوضحت الصحيفة أن الجامعات بدأت الاستعداد لإجازة منتصف العام وفقا لتعليمات وزير التعليم العالى والبحث العلمى بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسى والتأكد من توافر وجاهزية معدات الأمان والسلامة المهنية بكافة المبانى والمنشآت الجامعية، حرصا على سلامة كافة منتسبى المجتمع الأكاديمى واستعداد الجامعات لبدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى.

وفيما يتعلق بقطاع الآثار، قالت صحيفة المصرى اليوم تحت عنوان الكشف عن مدينة سكنية كاملة من العصر الرومانى ، مدينة سكنية كاملة من العصر الرومانى، كشفتها جهود البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أثناء أعمال الحفائر الأثرية بمنطقة بيت يسى أندراوس، المتاخم لمعبد الأقصر بالبر الشرقى للمدينة.

ونقلت الصحيفة عن وزيرى، تأكيده أهمية الكشف إذ إنه كشف النقاب عن أهم وأقدم مدينة سكنية بالبر الشرقى فى محافظة الأقصر، والتى تعد امتدادا لمدينة طيبة القديمة، مشيرا إلى أنه خلال أعمال الحفر الأثرى عثرت البعثة على عدد من المبانى السكنية وبرجين للحمام من القرنين الثانى والثالث الميلاديين، وعدد من الورش لصناعة وصهر المعادن بداخلها عدد من الأوانى وقوارير المياه والزمزميات والمسارج الفخارية وأدوات للطحن وعملات رومانية من النحاس والبرونز.