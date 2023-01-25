الرئيس السيسى يصل قصر حيدر آباد لعقد قمة مع رئيس الوزراء الهندى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 08:30 صباحاً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى دار الضيافة الحكومى "قصر حيدر آباد" بنيودلهى لإجراء مباحثات على مستوى القمة مع "ناريندرا مودى" رئيس الوزراء الهندى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد زار ضريح المهاتما غاندى ووضع إكليلًا من الزهور على قبره، وسجل كلمة فى دفتر كبار الزوار لدى زيارة ضريح غاندى فى نيودلهى.

وقال الرئيس فى كلمته: "يُسعدنى أن أُعبِّر عن خالص الاعتزاز بزيارة ضريح الزعيم الهندى الراحل، المهاتْمَا غاندى، الذى شَكَّلَ علامةً فارقة فى التاريخ الإنسانى بتجسيده لمبادئ وقيم العدالة والسلام والمُساواة ونبذ العنف، وكذلك مواقفه الوطنية الشجاعة وانحيازه غير المشروط لخيار المقاومة السلمية".

وأضاف الرئيس السيسى: "إِنَّ العالم أجمع يحتاج لأن يستلهم هذه المبادئ السامية التى ساهمت فى وحدة ونهضة الأمة الهندية، والتى نؤمن ونتمسك بها فى مصر عبر مُختلف العصور والأزمان. إِنَّ مصر والهند تجمعهما روابط حضارية وتاريخية مُشتركة، وتتشابهان فى التزامهما الراسخ بنشر الأمن والسلام والاستقرار ودعم جهود التنمية والرخاء والعمران".