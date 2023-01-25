الرئيس السيسي يزور ضريح المهاتما غاندي ويضع إكليلا من الزهور على قبره

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 يناير 2023 08:29 صباحاً - زار الرئيس عبد الفتاح السيسي ضريح المهاتما غاندي ويضع اكليل من الزهور على قبره.

ونقل السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية كلمة التي وضعها الرئيس في دفتر كبار الزوار لدى زيارة ضريح غاندي في نيودلهي.

وجاءت كلمة الرئيس: «بسم الله الرحمن الرحيم يُسعدني أن أُعبِّر عن خالص الاعتزاز بزيارة ضريح الزعيم الهندي الراحل، المهاتْمَا غاندي، الذي شَكَّلَ علامةً فارقة في التاريخ الإنساني بتجسيده لمبادئ وقيم العدالة والسلام والمُساواة ونبذ العنف، وكذلك مواقفه الوطنية الشجاعة وانحيازه غير المشروط لخيار المقاومة السلمية. إِنَّ العالم أجمع يحتاج لأن يستلهم هذه المبادئ السامية التي ساهمت في وحدة ونهضة الأمة الهندية، والتي نؤمن ونتمسك بها في مصر عبر مُختلف العصور والأزمان. إِنَّ مصر والهند تجمعهما روابط حضارية وتاريخية مُشتركة، وتتشابهان في التزامهما الراسخ بنشر الأمن والسلام والاستقرار ودعم جهود التنمية والرخاء والعمران».