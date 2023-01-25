عاجل.. السيسى يزور ضريح المهاتما غاندى ويضع إكليلا من الزهور

جدة - نرمين السيد - وذكر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، على فيسبوك، أن الرئيس السيسى كتب كلمة فى دفتر كبار الزوار لدى زيارة ضريح غاندى فى نيودلهى.

وكتب الرئيس نصا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. يُسعدنى أن أُعبِّر عن خالص الاعتزاز بزيارة ضريح الزعيم الهندى الراحل، المهاتْمَا غاندى، الذى شَكَّلَ علامةً فارقة فى التاريخ الإنسانى بتجسيده لمبادئ وقيم العدالة والسلام والمُساواة ونبذ العنف، وكذلك مواقفه الوطنية الشجاعة وانحيازه غير المشروط لخيار المقاومة السلمية".

وتابع: "إِنَّ العالم أجمع يحتاج لأن يستلهم هذه المبادئ السامية التى ساهمت فى وحدة ونهضة الأمة الهندية، والتى نؤمن ونتمسك بها فى مصر عبر مُختلف العصور والأزمان".

واستطرد الرئيس السيسى: "إِنَّ مصر والهند تجمعهما روابط حضارية وتاريخية مُشتركة، وتتشابهان فى التزامهما الراسخ بنشر الأمن والسلام والاستقرار ودعم جهود التنمية والرخاء والعمران".