عاجل.. الرئيس السيسى يلتقى مع وزير خارجية الهند

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الهند، والتى تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، معرباً فى هذا الإطار عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الهندى خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، رحب وزير الخارجية الهندي بزيارة الرئيس إلى نيودلهى، مؤكدا أنها ستساهم فى دعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابى، خصوصا فى ظل التزام الحكومة الهندية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، وخاصة على المستوى الاقتصادى والاستثمارى، وكذلك التعاون الأمنى والعسكرى.

وذكر السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسى قال فى كلمته: "اسمحوا لى أن أتوجّه لدولة الهند الصديقة، حكومةً وشعبًا، بخالص التهنئة وأصدق التمنيات بكل الخير والأمن والسلام والتنمية، ومزيد من التقدم والرفعة والرخاء والازدهار بمُناسبة الاحتفال بـ "يوم الجمهورية".

وأودّ كذلك أن أتوجّه بخالص الشكر والتقدير لبلدكم الصديق على دعوتى للمُشاركة كضيف الشرف فى الاحتفال بـ "يوم الجمهورية" هذا العام الذى تحتفل فيه مصر والهند بـ الذكرى الخامسة والسبعين على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو الأمر الذى يؤكد ما تتسم به تلك العلاقات من طبيعة خاصة.

أضاف الرئيس: "تأتى زيارتى الحالية إلى بلدكم العزيز فى وقت تشهد فيه علاقاتنا الثنائية طفرة مشهودة فى أوجه التعاون كافة، وتُمثل فرصة مُهمة لاستمرار التشاور وتبادل الرؤى حول سُبُل الارتقاء بالتعاون بين بلدينا على جميع الأصعدة، وكذا تنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات التأثير المُباشر على أمننا القومى".

ولذا، "تتطلع مصر والهند لتحقيق أهداف مُشتركة فى مُختلف المجالات؛ استنادًا إلى الروابط التاريخية والإمكانات الهائلة التى تتمتع بها الدولتان، وكذا عزم البلدين على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، والتنسيق المُتبادل فى مُختلف القضايا والموضوعات محل اهتمام الطرفين.. وشكرًا جزيلًا".