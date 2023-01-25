جدة - نرمين السيد - وقالت الأوقاف فى بيان لها، أمس الثلاثاء، أن الدور تستمر لمدة يومين، وتتناول فى محاضرتها مناقشات عن الكليات الست، ومفهوم الدولة وتطورها، والفهم المقاصدى للسنة النبوية.
وأضافت الوزارة أنه من المقر أن يحاضر فى الدورة، نخبة متميزة من العلماء والخبراء فى العلوم الشرعية والثقافية.
يأتى ذلك؛ فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتى الأوقاف والتربية والتعليم بشأن تنمية مهارات المعلمين والمعلمات فى مجال الفكر الوسطى المستنير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف تطلق الدورة التثقيفية لـ معلمى التربية الدينية (الموعد والتفاصيل) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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