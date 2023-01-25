الأوقاف تطلق الدورة التثقيفية لـ معلمى التربية الدينية (الموعد والتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأوقاف فى بيان لها، أمس الثلاثاء، أن الدور تستمر لمدة يومين، وتتناول فى محاضرتها مناقشات عن الكليات الست، ومفهوم الدولة وتطورها، والفهم المقاصدى للسنة النبوية.

وأضافت الوزارة أنه من المقر أن يحاضر فى الدورة، نخبة متميزة من العلماء والخبراء فى العلوم الشرعية والثقافية.

يأتى ذلك؛ فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتى الأوقاف والتربية والتعليم بشأن تنمية مهارات المعلمين والمعلمات فى مجال الفكر الوسطى المستنير.