صلاة الرغائب فى شهر رجب.. الإفتاء تكشف عن القول الفصل

جدة - نرمين السيد - صلاة الرغائب

وقالت على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "صلاة الرغائب هى 12 ركعة تُصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب.

وأضافت: "قال عنها الإمام النووي في المجموع: "هي صلاة بدعة ومنكرة قبيحة، ولا يغتر بذكر من ذكرها، ولا بالحديث المذكور فيها؛ فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمها من الأئمة فصنّف ورقات في استحبابها؛ فإنه غالط في ذلك، وقد صنف في إبطالها الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسًا فأحسن فيه وأجاد".

وتابعت: "قال الشيخ الرملي الكبير في فتاويه: "لم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به، والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول جمعة من شهر رجب كذب باطل، وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء، وقد ذكرها بعض أعيان العلماء المتأخرين، وإنما لم يذكرها المتقدمون؛ لأنها أحدثت بعدهم، وأول ما ظهرت بعد الأربعمائة؛ فلذلك لم يعرفها المتقدمون ولم يتكلموا فيها".

صلاة الرغائب

ولفتت دار الإفتاء إلى أن الخبر الوارد بشأن صلاة الرغائب، قال عنه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: إنه موضوع