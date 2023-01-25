اعتماد 29 مسجدا بالأقصر لانطلاق فعاليات برنامج المنبر الثابت فى فبراير

جدة - نرمين السيد - أعلن مدير مديرية الأوقاف بالأقصر الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، أن وزارة الأوقاف اعتمدت 5 مساجد جديدة تنطلق منها فعاليات برنامج "المنبر الثابت" بالتنسيق بين الأزهر الشريف بعد صلاة المغرب ليبلغ عدد المساجد المعتمدة بالمحافظة 29 مسجدا.





وقال مدير مديرية الأوقاف بالأقصر -فى بيان اليوم الثلاثاء- "يسرنا أن نعلن عن موعد تنفيذ البرنامج وذلك فى عدد 29 مسجدا من المساجد الكبرى بالمديرية وذلك كل يوم ثلاثاء اعتبارا من الأول من فبرايرالمقبل بعد صلاة المغرب". وأضاف أن عناوين الدروس ستكون: الثلاثاء 7 فبراير موضوع "فضل ومكانة الأشهر الحرم"، الثلاثاء 14 فبراير موضوع "الإسراء والمعراج"، الثلاثاء 21 فبراير موضوع "تعظيم شعائر الدين"، الثلاثاء 28 فبراير موضوع "التربية بالقدوة وأثرها فى إصلاح سلوك الأبناء".

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