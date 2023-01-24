تعرف على البرنامج الثقافى والفنى لمعرض القاهرة للكتاب 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 11:30 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهى الدين، عن البرنامج الرسمى الثقافى والفنى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2023 المقرر أن يفتتح رسميًا غدا، والدخول للجمهور بعد غد الخميس.

ويفتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023، رسميا غدا الأربعاء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، والدكتورة هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية، إذ تحل الأردن ضيف شرف المعرض هذا العام.

وتحمل هذه الدورة من معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023، شعار "على اسم مصر"، و"معاً نقرأ، نفكر، نبدع"، وتعنى الفعاليات الفكرية بالتركيز على إبراز الهوية المصرية، حيث تنظم الدورة نحو 500 فاعلية متنوعة فى 7 قاعات، على أن تبدأ الأنشطة ابتداءً من الخميس 26 يناير، كما تم اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلانى شخصية معرض كتاب الطفل.

وننشر البرنامج الرسمى كاملا كالتالي: