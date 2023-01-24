مساعد وزير الخارجية : الدبلوماسية الخارجية عادت بقوة في عهد الرئيس السيسي



حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 11:29 مساءً - قال السفير جمال بيومي ، مساعد وزير الخارجية الاسبق ، إن فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عادت الدبلوماسية الخارجية بقوة بدليل زيارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى الصين والهند الى جانب الدول العربية والإفريقية، مشيرا الى ان علاقة مصر مع الهند ممتدة منذ اكثر من 75 عام .

وأضاف بيومي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الثلاثاء ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الهند ستعطى دفعة قوية مع الهند ، خاصة ان هناك علاقات اقتصادية متبادلة بين البلدين وفتح أسواق جديدة ، مشيرا الى أن هناك والاستثمارات المتبادلة بين مصر والهند هذا ما سننتظرة فى القريب العاجل بين البلدين .

وتابع :" عدد المسلمين فى الهند يزيد عن تعداد الدولة المصرية ، معربا عن املة من وجود تبادل الثقافات والتعليم خاصة وانة يوجد طلاب علم متواجدين فى الازهر الشريف " موضحا أن مصر صاحبة أعمق حضارة إنسانية في منطقة الشرق الأوسط، وكون الهند صاحبة أعمق إنسانية في آسيا تفاعلا مع جيرانها في العالم العربي.

وأشار بيومي ، الى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث تعكس التقارب الكبير بين مصر والهند، والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادةً وحكومةً وشعبًا، والاهتمام العميق من نيودلهي بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين بصفتهما من أهم الدول الصاعدة ودورهما الحيوي في مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.