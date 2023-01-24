الرئيس السيسي : زيادة الإنتاج والتصدير قضية مفصلية بالنسبة لمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 10:28 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها لا تهدف إلي التفاخر أو التباهي، ولكن لتأسيس البيئة الاستثمارية والبنية الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي ترفع مستوي معيشة جميع أفراد الشعب.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في احتفالات وزارة الداخية بعيد الشرطة، أنه من المستحيل قولا واحدا أن ننطلق علي طريق التصنيع الحديث والتصدير الكثيف، دون وجود العناصر الضرورية لتحقيق الطرق وشبكة النقل ومواصلات وتكنولوجيا وكهرباء ومياه وصرف صحي وجميع مكونات البنية التحتية التي افتقدتها مصر، لتحقيق أحلام شعبها في التقدم والازدهار، لذلك فإن زيادة الإنتاج والتصدير هي قضية مفصلية بالنسبة لمصر ونحن نعلم ذلك ونعمل علي تحقيقه بأقصي جهد وطاقة.