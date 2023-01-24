الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالات الشرطة : شبكة الطرق كلفت 2 تريليون جنيه .. ونستهدف الوصول بدخل قناة السويس إلي 12 مليار دولار

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 10:28 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ما يتردد من أن الأزمة التي نمر بها ناتجة عن المشروعات القومية التي يجري تنفيذها، هل يا تري قناة السويس التي كان دخلها 4.5 مليار دولار لا يتم تطويرها لتصل اليوم بعد سنوات من الجهد والتطوير إلي 8 مليار دولار تقريبا هذا العام، هل كان من الممكن ألا نطور قناة السويس حتي تجابه التطورات في التجارة العالمية ولا نستفيد من هذا الدخل المرتفع؟ مضيفا أننا نستهدف الوصول بدخل قناة السويس إلي 12 مليار دولار سنويا .

وتطرق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في احتفالات وزارة الداخية بعيد الشرطة إلي الحديث عن الشبكة القومية للطرق والنقل، مؤكدا أننا في منطقة هامة جدا، ويمر منها قناة السويس علاوة علي 17 -18% من التجارة العالمية، فهل من المناسب إلا تكون الموانئ المصرية جاهزة لهذا التطوير وهذه التنمية المحتملة التي وثصلت إلي 2 تريليون جنيه.

أما عن موضوع الطاقة ، فأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه إذا كان الحديث حول 1.5 تريليون جنيه، فهل كان من الممكن ونحن نعاني من أزمة كهرباء، أن نترك هذا القطاع دون أن يتم عمل البنية الأساسية للكهرباء؟ لكي تجابه الطلب والتنمية المستهدفة.