ارتفاع الحرارة لنهاية الأسبوع.. الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة القادمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 10:27 مساءً - قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الاعلامي بـ هيئة الارصاد الجوية ، إن تغير حالة الطقس في شهر يناير وارتفاع درجات الحرارة بسبب امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، الأمر الذي يساعد على زيادة فترات سطوع الشمس نهارا، فضلا عن الكتل الهوائية القادمة من الصحراء الشرقية، التي تزيد الشعور بالدفء خلال فترات النهار.

وأضافت غانم ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الثلاثاء ، أن درجات الحرارة تستمر في الارتفاع التدريجي حتى نهاية الأسبوع، حيث تصل على القاهرة لـ21 إلى 23 درجة، خلال فترة النهار، وتنخفض بشكل ملحوظ خلال فترة الليل لتسجل 10 درجات.

وأشارت إلى أن المناطق الجنوبية ترتفع بها أيضًا درجات الحرارة لتسجل 27 درجة، لكن مع غياب أشعة الشمس تنخفض أيضًا بشكل ملحوظ، وتسجل على شمال سيناء 5درجات، ويتكون الصقيع على المزروعات خلال فترات الليل بسبب انخفاض الحرارة، بينما تكون 3 درجات على منطقة سانت كاترين وتكون هذه المناطق من أبرد الأماكن في مصر حاليا.

وأكدت غانم ، أن فرص سقوط الأمطار تتلاشى خلال الفترة الحالية على كل المناطق، محذرة من عدة ظواهر جوية، أهمها الشبورة المائية والتي تكون كثيفة وتتكون في الصباح الباكر وتتلاشى مع غياب أشعة الشمس.

حذرت عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية، من تغيير نوعية الملابس خلال الفترة الحالية وعدم الانخداع في درجات الحرارة خلال فترة النهار، والحفاظ على ارتداء الملابس الشتوية، رغم ان ارتفاع درجات الحرارة مستمرة حتى يوم الاثنين المقبل.