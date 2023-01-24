البابا تواضروس: حالة الاجهاد الأخيرة نبهتنى لضرورة التدقيق فى توزيع المجهود

جدة - نرمين السيد - أكد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أنه قضى فترة الراحة الأخيرة بين المقر البابوى بالقاهرة ومقره ببيت الكرمة بكينج مريوط بالإسكندرية.. وقال إن: " الموقف الأخير الخاص بحالة الاجهاد نبهنى لضرورة التدقيق فى توزيع المجهود، لكى نستطيع أن نتمم عملنا دون تعطيل، ولا سيما أنى أشعر أن فترة الراحة التى حصلت عليها كان لها نتائج طيبة، وهو ما أنصح به الجميع بالحرص على توزيع مجهودهم".





جاء ذلك خلال استقبال قداسة البابا تواضروس الثانى فى المقر البابوى بالقاهرة مساء اليوم 48 من الآباء المطارنة والأساقفة إلى جانب القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والقمص سيرافيم وديع وكيل مطرانية المنصورة.

وطمأن قداسة البابا تواضروس الآباء الأساقفة والمطارنة على أن الأمر لا يعدو كونه حالة من الإرهاق الشديد نتيجة تراكم المجهود الذى بذله طوال الشهر السابق للعيد، مؤكدًا أن الفحوصات أثبتت أنه لا توجد أى حالة مرضية تستوجب أى تدخل علاجى بأى نوع، وأن الأطباء المعالجين أوصوا فقط بضرورة أن يقضى قداسته فترة راحة مناسبة.

وعما حدث فى قداس عيد الميلاد، أشار قداسة البابا إلى أنه شعر بدوار اضطره للجلوس أثناء العظة ولكنه أصر على الانتظار حتى بداية طقس التناول، ثم غادر بعدها.

وأضاف البابا تواضروس أن أكثر ما شغله فى هذه اللحظات هو " أننا فى ليلة العيد والجميع فرحون، وكنت أفكر كثيرًا خشية أن يتسبب "تعبى" فى شعور الناس بالقلق فى يوم العيد، لذا حرصت على أن التقى بأبنائى المهنئين صباح يوم العيد وأن أتحدث عبر التليفزيون، لطمأنة الجميع، ثم توجهت إلى المستشفى".

ونوه قداسة البابا تواضروس إلى أن ذهابه إلى المستشفى كان ضروريًا لإجراء بعض التحاليل والأشعات فقط، مؤكدًا أنه عاد بمجرد ظهور نتائج الفحوصات إلى المقر البابوى بالقاهرة.

وأعرب الآباء الحاضرون عن سعادتهم بعودة قداسة البابا تواضروس إلى ممارسة نشاطه، وهو فى أتم صحة، متمنين له دوام الصحة والعافية.

وقدم الآباء التهنئة لقداسة البابا تواضروس بتعافيه من الوعكة الصحية التى تعرض لها فى قداس عيد الميلاد المجيد، مشيرين أنهم كانوا يتابعون الحالة الصحية لقداسته، أولًا بأول ويطمئنون على قداسته.

ومن المنتظر أن يستقبل قداسة البابا تواضروس خلال الأيام المقبلة عددًا آخر من أحبار الكنيسة بناءً على طلبهم ممن لم يتمكنوا من الحضور للاطمئنان على قداسته وتهنئته.