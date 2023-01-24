الأهلي يشحن 3 نقاط غالية فى رصيده بالدورى على حساب البنك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 09:30 مساءً - واصل فريق الأهلي انتصاراته المحلية ونجح في "شحن" رصيده ببطولة الدوري بعدما حقق فوزاً ثميناً على البنك بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي.

سجل محمد شريف هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 32 وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 37 نقطة ويتربع على قمة الدوري، فيما يتجمد رصيد البنك عند النقطة 12 ويحتل المركز السادس عشر.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي، فيما اعتمد البنك على الهجمات المرتدة وحاول الأحمر تسجيل هدف مُبكر عن طريق انطلاقات أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

أول فرصة مؤكدة ضائعة في المباراة كانت في الدقيقة 17 عن طريق ناصر منسي الذي تلقى تمريرة في منطقة جزاء الأهلي ولعبها بيسراه مرت بجوار القائم بسنتيمترات.

ضغط البنك بأكثر من طريقة وكان الأكثر خطورة، فيما اختفى الخط الهجومي للأهلي تقريباً خاصة في ظل غياب اللعب الجماعي، ومن هجمة مرتدة للأهلي عن طريق أحمد عبد القادر ينجح الأحمر في تسجيل الهدف الأول عن طريق محمد شريف في الدقيقة 32.

وبدأ الهدف حينما مرر عبد القادر كرة جيدة إلى مروان عطية الذي راوغ دفاع البنك، وسدد كرة قوية ارتدت من محمد أبوجبل لتجد محمد شريف الذي أودعها في شباك البنك.

بعد الهدف نشط أداء البنك وحاول إدراك التعادل، كما هدد الأهلي مرمى أبوجبل أكثر من مرة عن طريق احمد عبد القادر وكوكا لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، محمود متولي، رامي ربيعة، حمدي فتحي، أحمد عبد القادر، محمد شريف، مروان عطية، آليو ديانج، طاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

وشارك مروان عطية لأول مرة أساسياً مع الأهلي منذ انتقاله له في يناير الجاري، فيما شارك خالد عبد الفتاح المُنضم في يناير الجاري أيضا أساسياً للمباراة الثانية، بعدما بدأ مباراة الزمالك السبت الماضي بالدوري التى فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة.

فيما ضم تشكيل البنك ، كلاً من: محمد أبو جبل - محمود الجزار - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم - عاصم صلاح - محمد فتحي - محمود سيد - محمد هلال - محمود قاعود - ناصر منسي وأسامة فيصل.

الشوط الثاني

جاءت بداية هذا الشوط بشكل هجومي من جانب البنك الذ ضغك بقوة مُستغلاً تراجع أداء لاعبي الأهلي بشكل ملحوظ، وتصدى دفاع الأهلي لهجمات البنك وشارك محمد فخري بدلاً من أحمد نبيل كوكا، وعكس هجمات البنك أهدر محمد شريف وطاهر محمد طاهر فرصتين للتسجيل للأهلي .

وفي الدقيقة 62 ، شارك أفشة وعمرو السولية بدلاً من مروان عطية وحمدي فتحي، وعاب على الأهلي التراجع الواضح في بناء الهجمة ، وعاد بيرسي تاو للظهور مع الأهلي بعد غياب فترة طويلة للإصابة حيث شارك بيرسي تاو في الدقيقة 76 بدلاً من أحمد عبد القادر.

شهدت الدقائق الأخيرة محاولات من الفريقين بُغية تسجيل هدف ، فالأهلي حاول تسجيل الثاني وسعى البنك للتعادل ، وشارك شادي حسين بدلاً من محمد شريف في الوقت بدل الضائع، وبعدها ينتهي اللقاء بفوز صعب للأهلي بهدف نظيف.