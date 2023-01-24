الجمهورية الجديدة وحقوق الإنسان.. صحة المصريين فى أعين الدولة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وشملت جهود الدولة إطلاق عدد كبير من القوافل الطبية ضمن "حياة كريمة"، وجاءت مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة. وأعلنت وزارة الصحة فى أكتوبر 2022 عن انخفاض نسبة أورام الثدى، وساهمت المبادرة بشكل إيجابى فى تعزيز صحة المرأة. وجاءت مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، وتم إجراء نحو مليون و400 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة. وفى أكتوبر 2022 أطلقت المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس "سى"، وتم إجراء مسح سمعى لنحو 4 ملايين طفل بحلول نهاية أكتوبر 2022، وفحص 192 ألف مولود ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.

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