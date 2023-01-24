الجمهورية الجديدة وحقوق الإنسان.. فرص العمل أولوية قصوى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى خطوات الدولة لتوفير فرص العمل اللائقة: كما حرصت الدولة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من يناير 2023، بقيمة تصل إلى 2700 جنيه.

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