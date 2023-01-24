القوى العاملة: «إعانات الطوارئ» يؤدى رسالته تماشيا مع تكليفات الرئيس

وجدد شحاته تأكيده على أن الصندوق مستعد وفى أى وقت الاستمرار فى رسالته ودوره، تماشيا مع توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وثقافة "الجمهورية الجديدة".
ويعتبر صندوق إعانات الطوارئ للعمال أحد أذرع الرعاية والحماية التى تقدمها الدولة المصرية لدعم الشركات المتعثرة، ودفع أجور عمالها، حتى تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران فيها.
ويعتبر الصندوق فى أيدى وزارة القوى العاملة الأمينة والتى تمكنت خلال تداعيات كورونا من تقديم الرعاية والحماية والدعم الكامل للعمال.
وصندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، ويهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعى.
وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص فى سبيل تحقيق أغراضه برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
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