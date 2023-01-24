محافظ دمياط تحيل المتسببين عن حدوث خطأ بورقة امتحان للتحقيق

جدة - نرمين السيد - قررت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، إحالة المتسببين عن حدوث خطأ بكتابة "الصف الثالث الإعدادى قسم الصم وضعاف السمع" برأس الورقة الامتحانية لمادة العلوم للشهادة الإعدادية "للقسم المهنى" للفصل الدراسى الأول من العام الدراسى 2022 /2023 التى عقدت اليوم الثلاثاء، للشئون القانونية للتحقيق.





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