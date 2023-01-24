السيسى يتبادل الترحيب مع رئيس وزراء الهند: سعيد وفخور بزيارة الهند الشقيقة

جدة - نرمين السيد - وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن رئيس وزراء الهند "مودى" نشر على حسابه فى
"تويتر" ترحيب خاص بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى نصها: "مرحبا بك ترحيبا حارا فى الهند، الرئيس عبد الفتاح السيسى. زيارتك التاريخية للهند كضيف رئيسى لاحتفالاتنا بيوم الجمهورية هى مسألة سعادة هائلة لجميع الهنود. أتطلع إلى مناقشاتنا غدا".
بالمقابل بادل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس وزراء الهند التحية والتقدير على حفاوة الاستقبال بما يلى:
"سعيد جدا وفخور بزيارة الهند الصديقة والمشاركة فى الاحتفالات بيوم الجمهورية كضيف رئيسى، الأمر الذى يجعلنا أكثر تصميمًا على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المتميز بيننا، وأتطلع إلى اجتماعات ومناقشات مثمرة مع صديقى العزيز مودى.
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