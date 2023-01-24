جامعة المنصورة تكرم مسئولى منظومة الشكاوى الحكومية

جدة - نرمين السيد - كرم رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، اليوم الثلاثاء، مسئولى منظومة الشكاوى الحكومية بقطاعى التعليم والمستشفيات، وذلك لما حققته الجامعة من معدلات إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة لها خلال الفترة الماضية بنسبة بلغت 99% من إجمالى الشكاوى التى تلقتها المنظومة لعام 2022، وفقا للتقرير الصادر من منظومة الشكاوى الحكومية الموحد لمجلس الوزراء.





وأشاد رئيس الجامعة، فى بيان، بهذا الإنجاز والاهتمام بطلبات وشكاوى المواطنين بعد فحصها وإيجاد الحلول المناسبة لها ضمن الجهود المبذولة فى كافة القطاعات للاهتمام بشكاوى المواطنين. وأضاف أن الجامعة قامت بزيادة عدد وحدات استقبال الشكاوى لتصل إلى 33 وحدة تستقبل الشكاوى إلكترونيا والتفاعل معها، بجانب زيادة عدد مقدمى الخدمة بالجامعة لرفع كفاءة وفعالية الاستجابة، لتكون الجامعة واجهة عصرية للدولة المصرية تتواكب مع التطورات الحديثة التى تشهدها الجمهورية الجديدة.

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