محافظ الغربية: مشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ يعد نقلة حضارية كبرى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يعد إنجاز تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر فى التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة.





جاء ذلك خلال تفقده اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والذى يتم إنشائه على مساحة 285 مترا مربعا داخل ديوان عام المحافظة بتكلفة 10.7 ملايين جنيه. وأوضح المحافظ أن الشبكة تتضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة وخلال إطار زمنى محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة. وأضاف أن الشبكة تدعم جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة، وتعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وتهدف إلى ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسى وغرفة عمليات تخصصية فى كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

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