إعداد بنوك الأسئلة.. مواصفات امتحان الثانوية العامة 2023 (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - حسم الدكتور رضا حجازى، وزير التربة والتعليم الفنى، مواصفات امتحان الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023، المقرر انطلاقها فى 10 يونيو 2023، وفقا للخريطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى.





وأوضح الفيديو جراف التالى مواصفات امتحان الثانوية العامة 2023:

وأضاف الوزير، أنه تم الانتهاء من مواصفات الورقة الامتحانية لاختبارات شهادة الثانوية العامة، حيث تشتمل الورقة على أسئلة الاختيار من متعدد MCQ بنسبة 85%، مع عودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay، بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

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