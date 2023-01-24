جدة - نرمين السيد - وأوضح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس وزراء الهند "مودى" نشر على حسابه على تويتر ترحيبا خاصا بالرئيس عبد الفتاح السيسى. وجاء النص: "مرحبا بك ترحيبا حارا فى الهند، الرئيس عبد الفتاح السيسى.. زيارتك التاريخية للهند كضيف رئيسى لاحتفالاتنا بيوم الجمهورية هى مسألة سعادة هائلة لجميع الهنود.. أتطلع إلى مناقشاتنا غدا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. رئيس وزراء الهند يرحب بـ الرئيس السيسى: زيارتك سعادة لجميع الهنود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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