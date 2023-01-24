مصر تدين تمزيق المصحف الشريف أمام مبنى البرلمان الهولندى

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها لقيام زعيم أحد الحركات المتطرفة بتمزيق المصحف الشريف أمام مبنى البرلمان الهولندى فى لاهاى، فى فعل سافر يتجاوز حدود حرية التعبير، وينتهك مقدسات المسلمين، ويؤجج خطاب الكراهية بين الأديان والشعوب، بما يهدد أمن واستقرار المجتمعات.





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