أحمد الندري يعزز تقدم غزل المحلة على الزمالك بالهدف الثانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 05:30 مساءً - عزز أحمد الندري لاعب فريق غزل المحلة تقدم فريقه بالهدف الثانى بمرمى الزمالك في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد المحلة، ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء تشكيل فريق غزل المحلة يضم كلا من :

حراسة المرمى .. أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، محمود علاء ، محمد جابر .

خط الوسط .. أحمد النادرى ، حميد ماو ، أحمد الشيخ ، محمد " بازوكا ".

الهجوم .. جابريل أوروك ، كريم مصطفى .

وبينما ضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عمر جابر .

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي .

خط الهجوم: سيف الجزيري.