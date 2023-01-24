سويلم يبحث مع وزيرى الري والاستثمار بجنوب السودان سبل تعزيز التعاون المشترك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 05:29 مساءً - الدكتور سويلم: العلاقات المصرية الجنوب سودانية عميقة وممتدة على كافة الأصعدة

- التعاون في مجال الموارد المائية والري يمتد لسنوات طويلة، ومصر حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم الفني للاشقاء بجنوب السودان

- المشروعات التنموية المشتركة في مجال الموارد المائية تهدف لخدمة مواطني جنوب السودان في المقام الأول

- توفير مياه الشرب النقية من خلال محطات مياه الشرب الجوفية وحصاد مياه الأمطار

- أعمال تطهير المجاري المائية من الحشائش المائية تسهم في خدمة الملاحة النهرية والحد من مخاطر الفيضان

- إنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات لجمع البيانات الهيدرولوجية اللازمة لإعداد الدراسات المشتركة للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر

- الاهتمام بالدعم المؤسسي لوزارة الري الجنوب سودانية من خلال دراسة إنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر ، والاهتمام بالتدريب وبناء القدرات

- مصر حريصة على تعزيز علاقات التعاون الإقتصادي مع جنوب السودان وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية

- تشجيع رجال الأعمال المصريين للإسهام في دفع عجلة التنمية والإقتصاد لتحقيق التنمية المستدامة

فى إطار زيارة سيادته الحالية لدولة جنوب السودان الشقيقة .. إلتقى السيد الاستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيد/ بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، بحضور السيد السفير/ معتز مصطفي عبد القادر سفير مصر بجنوب السودان والوفد الرسمي المرافق للسيد الوزير ، حيث تم التباحث حول ملفات التعاون المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية والري.

وصرح الدكتور سويلم أن جلسة المباحثات الموسعة تهدف لبحث تقدم سير العمل في المشروعات التنموية المشتركة في مجال الموارد المائية والتي تأتي في المقام الأول لخدمة مواطني جنوب السودان من خلال توفير مياه الشرب النقية مثل مشروعات إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية ، وكذلك مشروعات حصاد مياه الأمطار للإستفادة منها في توفير مياه الشرب والرعي للثروة الحيوانية والحماية في الفيضانات ، بالإضافة لإنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور عاصمة ولاية جونجلي لجمع البيانات والمعلومات الهيدرولوجية اللازمة لإعداد الدراسات المشتركة التي تسهم في التنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر من مخاطر الفيضان.

وأكد الدكتور سويلم على إهتمام مصر بأعمال تطهير المجاري المائية من الحشائش المائية والتي تسهم في خدمة الملاحة النهرية والحد من مخاطر الفيضان وبالتالي تحقيق الإستقرار للمواطنين ، بالاضافة لإهتمام مصر بالدعم المؤسسي لوزارة الموارد المائية والري بجنوب السودان من خلال دراسة إنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر، وكذلك الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات.

وأوضح سيادته أن العلاقات المصرية الجنوب سودانية عميقة وممتدة على كافة الأصعدة، خاصة التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري والذى يمتد لسنوات طويلة، وأن مصر حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم الفني للأشقاء بجنوب السودان.

كما التقى الدكتور سويلم بالسيد/ ضيو مطوك وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان، حيث تم بحث مجالات التعاون الثنائى بين البلدين وفرص الإستثمار المختلفة فى كافه المجالات بما يحقق مصالح البلدين وينعكس إيجابيا على المواطنين بجنوب السودان.

وأكد الدكتور سويلم خلال اللقاء على أن مصر حريصة على تعزيز علاقات التعاون الإقتصادي مع دولة جنوب السودان وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية وتشجيع رجال الأعمال المصريين للإسهام في دفع عجلة التنمية والاقتصاد بجنوب السودان بالشكل الذى يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بجنوب السودان.