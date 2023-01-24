معلومات الوزراء يطلق أول نسخة افتراضية من إصداراته البحثية بعالم الميتافيرس

جدة - نرمين السيد - أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نسخة افتراضية من إصداره السنوى "مصر فى عيون العالم"، اعتمادًا على تقنيات "الميتافيرس"، وذلك تزامنًا مع إطلاق النسخة الخامسة من الإصدار الذى رصد تطور أداء مصر فى عدد من المجالات التنموية خلال عام 2022، من واقع المؤشرات والتقارير الخاصة بـ 60 مؤسسة دولية وإقليمية.





وتتيح النسخة الافتراضية الجديدة الإطلاع على محتويات إصدار "مصر فى عيون العالم"، وذلك عبر إجراء جولة افتراضية داخل معرض يضم أبرز صفحات العدد الجديد، بما يتيح خدمات المركز المعرفية والبحثية لرواد العالم الافتراضى "الميتافيرس"، وذلك للمرة الأولى.

كما تسمح النسخة الافتراضية الجديدة من إصدار "مصر فى عيون العالم"، استعراض كافة محتويات الإصدار بشكل تفاعلى، يتيح إرسال المقترحات والاستفسارات عبر إرسال التعليقات، بجانب قياس ردود الأفعال وحجم الاستجابات حيال المضامين المنشورة بالإصدار، عبر ضغط زر الإعجاب وغيره، علاوة على دعوة الآخرين للمشاركة فى تلك الجولة الافتراضية بين صفحات الإصدار.

وتساعد تلك التقنيات الحديثة فى توسيع قاعدة الفئات المستهدفة من إطلاق إصدارات المركز، عبر استخدام وسائل الذكاء الاصطناعى، بما يوفر قناة اتصال مستحدثة تتيح التفاعل مع الجمهور الجديد داخل عالم "الميتافيرس" ومخاطبة اهتماماته وقضاياه بشكل تفاعلى جذاب يلائم لغة العصر، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة فى النشر الرقمى واستخدام الأدوات التكنولوجية المختلفة لعرض البيانات والإحصاءات بشكل مبتكر.

ويتماشى إطلاق النسخة الافتراضية من إصدار "مصر فى عيون العالم" مع توجه "مركز المعلومات" نحو تبنى استخدامات الذكاء الاصطناعى فى دعم القرار وتوفير المعلومات والبيانات للرأى العام، كان آخرها إجراء المركز لتجارب رائدة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى كتابة عدد من التقارير والتحليلات، بالإضافة إلى استخدام وسائل الذكاء الاصطناعى فى تنفيذ مشروع "اللوحات المعلوماتية"، الذى يضع متخذ القرار على بعد "ضغطة زر واحدة" تفتح أمامه نوافذ تفاعلية، لتستعرض مؤشرات مصر الاقتصادية فى كافة قطاعات التنمية، بما يوفر سرعة الإطلاع على آخر البيانات المحدثة اللازمة لاتخاذ القرارات المختلفة.

يذكر أن "إصدار مصر فى عيون العالم 2022" ينقسم إلى 4 محاور رئيسية، وهى: المحور الاقتصادى، الذى يُركز على مرونة وقدرة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات المتتالية، ومحور التحول الرقمى وريادة الأعمال، والذى يُسلط الضوء على جهود التحول الرقمى ومستقبل الشركات الناشئة فى مصر، والمحور الاجتماعى، الذى يُركز على جهود التنمية البشرية والمجتمعية، ودور مصر على المستوى الدولى، والمحور البيئى والذى يُركز على جهود مصر لمكافحة التغير المناخى فى ضوء استضافتها لمؤتمر المناخ Cop27.

لزيارة رابط الاصدارة على ميتافيرس اضغط هنا