حجازى: المدارس الرسمية الدولية تحظى برعاية الدولة لتقديم خدمة متميزة

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، المدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية لانتظام سير العملية التعليمية للعام الدراسى 2022/2023.





وبحسب بيان صحفى، أكد الوزير، أن المدارس الرسمية الدولية تقدم نموذجا تعليميا دوليا يعتمد على مناهج مصممة بأحدث الاتجاهات فى العالم، قائلا: "المدارس الرسمية الدولية حققت نجاحات كبيرة فى ظل الإقبال الشديد عليها مما يؤكد ثقة المجتمع فى المنظومة التعليمية، ونسعى إلى التوسع فى إنشاءها فى الفترة المقبلة".

وأضاف أن المدارس الرسمية الدولية، تهدف لإتاحة الفرصة لأولياء الأمور الراغبين فى تعليم أبنائهم تعليما دوليا بتكاليف أقل، مؤكدا أنها تدعم "النظام البريطانى - البكالوريا الدولية" بمصروفات مناسبة.

وأوضح الوزير، أن المدارس الرسمية الدولية تأتى فى إطار المساعى التى تبذلها الوزارة لتقديم خدمة تعليمية دولية بمصروفات أقل، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت منذ عام 2014 فى تطبيق "مناهج البكالوريا الدولية IB" فى ثلاث مدارس حكومية متميزة بمعاونة من القطاع الخاص لإتاحة الفرصة فى التعليم المتميز على كل المستويات من أجل رفع مستوى التعليم فى مصر كخطوة لمواكبة التطورات العالمية.

وتفقد الدكتور رضا حجازى، خلال زيارته، عددا من فصول المدرسة، واطمأن على سير العملية التعليمية بانتظام، كما تفقد معمل المدرسة أثناء حصة مادة العلوم للصف الرابع الابتدائى، واستمع لشرح المعلمة، ومدى تفاعل الطلاب، كما ناقش الوزير الطلاب فى التجربة العملية التى يتلقونها، وطرح عليهم عدة أسئلة لمعرفة مدى استفادة الطلاب وقابلية الفهم والتعلم لديهم.

وتفقد أيضا معمل الـ ICT، ومعمل اللغات وشارك الطلاب فى الاستماع لشرح المعلم فى حصة مادة اللغة الإنجليزية، كما شاهد النشاط الرياضى خلال حصة التربية الرياضية.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المدارس الرسمية الدولية تحظى برعاية الدولة، لتقديم خدمة تعليمية متميزة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع فى أعداد هذه المدارس خلال المرحلة المقبلة، والعمل على توفير كافة الإمكانات اللازمة لهذه النوعية من التعليم، وإعداد الفصول بالشكل المناسب، بالإضافة إلى كفاءة المعلمين واتباعهم الطرق الحديثة للتدريس.

والجدير بالذكر أن المدارس الرسمية الدولية تعمل بالنظام البريطانى وهو مشروع كبير ترتكز فلسفته على تقديم خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصرى، وذلك بدعم فنى من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية بجمهورية مصر العربية.

وتضم المدارس المصرية الدولية التى تقدم مناهج البكالوريا الدولية IB الفروع التالية:

- المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد

- المدرسة المصرية الدولية بالمعراج

- المدرسة المصرية الدولية بالتجمع

كما تضم المدارس الرسمية الدولية (IPS) التى تدرس مناهج IG الفروع التالية:

- المدرسة الرسمية الدولية بالشروق

- المدرسة الرسمية الدولية بالعبور

- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 1

- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 2

- المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة

- المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية

- المدرسة الرسمية الدولية بدمياط

- المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ

- المدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر

- المدرسة الرسمية الدولية بمصطفى النحاس

- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 1

- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 2

- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 3

- المدرسة الرسمية الدولية بطنطا

- المدرسة الرسمية الدولية بالعاشر من رمضان

- المدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية

- المدرسة الرسمية الدولية بالنوبارية

- المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم

- المدرسة الرسمية الدولية بروض الفرج

- المدرسة الرسمية الدولية بالتجمع الخامس