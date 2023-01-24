وذكرت الهيئة- فى بيان، اليوم الثلاثاء- أنه من المتوقع شبورة مائية، فى الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، كما متوقع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
وأضافت الهيئة أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر، فهى كالتالى:
العظمى الصغرى
القاهرة 21 11
العاصمة الإدارية 21 10
6 أكتوبر 20 10
بنها 21 11
دمنهور 20 11
وادى النطرون 21 10
كفر الشيخ 21 11
المنصورة 20 11
الزقازيق 21 12
شبين الكوم 21 12
طنطا 20 11
دمياط 20 13
بورسعيد 20 13
الإسماعيلية 21 09
السويس 21 10
العريش 20 10
رفح 19 09
رأس سدر 22 11
نخل 19 07
كاترين 17 03
الطور 22 12
طابا 20 10
شرم الشيخ 24 15
الإسكندرية 21 11
العلمين الجديدة 20 11
مطروح 19 11
السلوم 19 10
سيوة 19 09
رأس غارب 24 14
الغردقة 23 13
سفاجا 24 13
مرسى علم 25 15
شلاتين 25 16
حلايب 23 17
أبو رماد 25 15
رأس حدربة 24 14
الفيوم 21 09
بنى سويف 21 08
المنيا 21 07
أسيوط 22 07
سوهاج 23 07
قنا 24 08
الأقصر 24 09
أسوان 26 11
الوادى الجديد 24 06
أبوسمبل 25 10
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحذيرات من الشبورة المائية.. طقس الأربعاء ودرجات الحرارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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